«Ростов» — ЦСКА: во сколько начнётся матч 1/4 финала Кубка России, где смотреть

Сегодня, 29 ноября, в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Ростов» и московский ПФК ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — ПФК ЦСКА. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Бригада арбитров на матч «Ростов» – ЦСКА: главный судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Французов.

Стоит отметить, что ответный матч 1/4 финала состоится уже после зимнего перерыва, 12 марта 2024 года.