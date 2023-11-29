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В Германии внезапно скончался 25-летний бывший футболист «Лейпцига»

В Германии внезапно скончался 25-летний бывший футболист «Лейпцига»
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В Германии умер 25-летний правый вингер клуба «Ян Регенсбург» Агьеманг Диавузи. Футболист воспитывался в системе «РБ Лейпциг».

Футбольный клуб «Ян Регенсбург» выразил сожаление в связи с утратой Диавузи на своём официальном сайте. Футболист играл за эту команду, представляющую третий по силе немецкий дивизион, с лета 2023 года. О причинах смерти Агьеманга не сообщается. В нынешнем сезоне Диавузи провёл 12 матчей за «Ян Регенсбург» в рамках внутреннего первенства и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне немецкий полузащитник играл за «Байройт», в 17 матчах он забил один гол.

В системе «РБ Лейпциг» Агьеманг Диавузи провёл несколько лет. «Быков» универсальный полузащитник покинул в 2018 году, присоединившись к «Ингольштадту» за € 500 тысяч.

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