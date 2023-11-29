Бразильская модель объявила о расставании с Неймаром после рождения дочери

Бразильская модель Бруна Бьянкарди рассказала, что рассталась с футболистом саудовского «Аль-Хиляля» Неймаром.

«Это личное дело, но поскольку каждый день со мной связывают различные новости, предположения и шутки, я сообщаю вам, что на данный момент не состою в отношениях. Мы являемся родителями Мэви, и это всё, что нас связывает. Надеюсь, личных новостей станет меньше, спасибо», — написала Бьянкарди в социальной сети.

Напомним, прошло почти два месяца с момента, когда у пары родилась дочь Мэви. Неймар и Бьянкарди начали встречаться в 2021 году, но держали свой роман в тайне. Свои отношения они обнародовали в январе 2022 года.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в августе 2023 года из французского «ПСЖ».