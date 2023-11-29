Нападающий «Динамо» Тюкавин высказался о своей голевой серии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин оценил свою форму. Форвард забивает голы в четырёх матчах чемпионата России подряд.

«Набрал бешеную форму? Сплюньте (смеётся). Я просто тренировался и знал, что когда-нибудь неудачная серия прекратится. Такие отрезки случаются у многих нападающих. В каждой игре у меня были моменты, но мяч просто не летел в ворота. Много общался на эту тему с папой и близкими. Они меня поддерживали и говорили, что надо просто продолжать работать над реализацией, и всё встанет на свои места. Так и произошло.

Стал третьим по молодости игроком «Динамо», которому удалось за клуб забить 30 голов? Честно, не слежу. О каких-то достижениях и рекордах узнаю от пресс-службы. Конечно, это приятно и придаёт мотивации. Нужно продолжать забивать и забивать, ведь от нападающего все этого ждут», — приводит слова Тюкавина официальный сайт «Динамо».