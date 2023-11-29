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«Оренбург» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:00

«Оренбург» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:00
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В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Оренбург» и московский «Спартак». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
29 ноября 2023, среда. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Спартак» дома обыграл «Оренбург» со счётом 3:2. В составе красно-белых отличились Виктор Мозес и Даниил Хлусевич (дважды). За «Оренбург» голами отметились Дмитрий Воробьёв и Габриэль Флорентин.

«Спартак» занял первое место в группе D Пути РПЛ Кубка России, набрав 12 очков. «Оренбург» стал вторым в группе А, заработав 11 очков и уступив первую строчку ЦСКА (11).

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