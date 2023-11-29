Ван Дейк — об Александер-Арнольде: он очень помогает в обороне, Трент — совершенный игрок

Капитан и центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о футболисте мерсисайдцев и воспитаннике академии «красных» Тренте Александер-Арнольде.

«Он многое предлагает нам в обороне, в том числе и в те моменты, когда мы владеем мячом. Трент обладает особенными качествами, он совершенный игрок. Он должен продолжать делать то, что он делает, продолжать совершенствоваться, поддерживать тот высокий стандарт, который он предъявляет к самому себе и который все мы предъявляем к нему. Он провёл хороший матч с «Манчестер Сити», играя против одного из лучших на данный момент вингеров (Жереми Доку. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова ван Дейка This is Anfield.

В нынешнем сезоне 25-летний Трент Александер-Арнольд провёл 11 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу.