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Игрок «МЮ» Фернандеш: будет очень обидно, если мы не выйдем из группы Лиги чемпионов

Игрок «МЮ» Фернандеш: будет очень обидно, если мы не выйдем из группы Лиги чемпионов
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем». Встреча состоится сегодня, 29 ноября. Начало игры — в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Для нас очень важно сохранить место в турнире и играть с лучшими клубами Европы. Будет очень обидно, если мы не выйдем из группы. Наша задача — победа в этом матче, невзирая на очень горячую атмосферу. Игроки хотят таких матчей. Мы должны получить удовольствие от этого вызова», — приводит слова Фернандеша официальный сайт УЕФА.

«Галатасарай» занимает третье место в турнирной таблице группы А, набрав четыре очка за четыре матча. «Манчестер Юнайтед» (3) находится на четвёртой строчке. Лидирует «Бавария» (12).

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