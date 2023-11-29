«Моя жена Алёна меня откормила». Константин Тюкавин пошутил о семейной жизни

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал об изменениях в жизни после свадьбы.

«Обсуждали ли с Марцелом Личкой шутку о том, что вы женились в 20 лет? Видел эту пресс-конференцию, тоже тогда посмеялся, когда он в шутку назвал меня дураком. Но какая разница, кто когда женится? Потом с Марцелом эту тему не поднимали.

Что изменилось в моей жизни после свадьбы? Моя жена Алёна меня откормила, так что я стал больше весить (смеётся). Если серьёзно, то особо ничего и не изменилось, просто формально узаконили свои отношения», — приводит слова Тюкавина официальный сайт «Динамо».

21-летний Константин Тюкавин провёл 16 матчей в текущем сезоне чемпионата России, забив семь мячей и оформив три голевые передачи.