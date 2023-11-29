Защитник «Ньюкасла» Триппьер — о матче с «ПСЖ»: все видели, что пенальти не было

Футболист «Ньюкасла» Киран Триппьер считает, что арбитры допустили ошибку, назначив пенальти в матче группового этапа Лиги чемпионом между «сороками» и «ПСЖ» (1:1).

«Я пытаюсь получать удовольствие от футбола и уже просто устал обсуждать эти вопросы. Решение всегда принимает судья. У него была возможность подойти к монитору, что он и сделал. Так что я просто не понимаю этого. Он должен был видеть, что мяч соскользнул с груди на руку Ливраменто. Я стою здесь и обсуждаю эти решения, а почему официальные лица матча не могут это делать? Почему судья не может выйти и объяснить, по какой причине он назначил этот пенальти? Все наши парни сегодня выложились на все сто. Все видели, что это не пенальти», — приводит слова Триппьера издание The Independent.

В концовке матча Лиги чемпионов между «Ньюкаслом» и «ПСЖ» футболист парижан Усман Дембеле в штрафной «сорок» попытался сделать передачу и попал в защитника Валентино Ливраменто. Мяч отскочил от корпуса англичанина в его локоть. Главный арбитр Шимон Марциняк, посмотрев видеоповтор, назначил пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе.