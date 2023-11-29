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Тренер «Крыльев» Осинькин: шторм в Сочи? Придерживаемся графика подготовки

Тренер «Крыльев» Осинькин: шторм в Сочи? Придерживаемся графика подготовки
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о шторме, прошедшем в Краснодарском крае 26 и 27 ноября. Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Крылья Советов» состоится в субботу, 2 декабря. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

«Думаю, этот шторм — кратковременное явление. До матча ещё много времени. У нас есть свой график подготовки, и мы его придерживаемся.

Рассматривали ли запасные варианты логистики? В Сочи работает аэропорт. Судя по прогнозу, к концу недели погода улучшится. У нас ещё есть время и пять дней до матча», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

«Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков за 16 матчей. «Сочи» (10) располагается на 16-й строчке.

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