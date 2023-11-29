«Бутылками друг в друга не швыряем». Гаджиев рассказал о разногласиях с Бердыевым

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев рассказал о разногласиях с главным тренером команды Курбаном Бердыевым. По словам Гаджиева, у него иногда возникают профессиональные разногласия с Бердыевым, однако это не переходит грань дозволенного. Также Гаджиев заявил о готовности махачкалинского клуба к выходу в РПЛ.

«Могу оценить выступление «Динамо Махачкала» в первой части сезона в Первой лиге как успешное, но с некоторыми проблемами, которые нужно решать. Мы мало забиваем, недостаточно надежно контролируем мяч, хотелось бы, чтобы побыстрее выходили в атаку. Из хороших моментов в игре мы обороняемся неплохо, это основное. Но я не могу сказать, что мы действуем сбалансировано. Если игра динамичная, то мы часто не успеваем.

Если говорить про работу с Бердыевым, то это творческий процесс, в котором могут возникнуть те или иные разногласия, как и в любом другом творческом процессе. Непонимание может появляться в профессиональных темах и житейских вопросах, в которых даже среди братьев возникают несостыковки. У нас на почве житейских вопросов недоразумений нет. А по поводу игры и подготовки куда деться от разногласий? Если здесь не будет разных взглядов, то что в этом хорошего? Лучше, чтобы специалисты по-разному смотрели на игру и подготовку и этим дополняли друг друга. Кто-то знает что-то лучше, что-то хуже, так больше пространства для творческих решений. А так просто поддакивать друг другу зачем? Мы дискутируем с Бердыевым, когда есть в этом необходимость, а лучше делать это системно и постоянно. Возникают ли у нас конфликты на этой почве? Ну бутылками мы друг в друга не швыряемся, грубостей тоже не говорим. Это можно назвать дискуссией или спором. Своя позиция должна же быть основана на аргументах, знаниях и доказательной базе.

Готово ли «Динамо Махачкала» к выходу в РПЛ? Мы будем рады, если это случится в этом сезоне. Цель такая была всегда. Задачи у нас — усиление игры, расширение состава. Из локальных задач нужно повышать эффективность атак, прессинга. А если мы сможем решить эти вопросы, то и цели достигнем. Не могу сказать, что клуб готов к выходу в РПЛ по всем параметрам. К примеру, бюджет играет важную роль. Без стабильного хорошего финансирования ты не сможешь играть в элите. Ну один год можно выступить неплохо за счет эмоций, качественной подготовки. Но в любой стране доминируют команды с хорошим финансированием и историей. Мы свои традиции возрождаем. Вроде бы махачкалинское «Динамо» впервые появилось почти 100 лет назад, но около 20 лет назад прекратило свое существование. Сейчас мы существуем только четыре года, как «Динамо» — только два. У нас есть ограничения финансовые и по организационным моментам. Выступая в РПЛ, нужно, чтобы академия играла в ЮФЛ, квалификация тренеров была соответствующей, база более качественной. Стадион у нас хороший есть и тренировочные поля с тренажерными залами в хорошем состоянии. Но проблем как у «Алании» в том сезоне у нас не будет. У махачкалинского «Динамо» есть договоренности, и они будут реализованы. У нас стадион будет соответствовать требованиям, FAN ID и VAR», — приводит слова Гаджиева Metaratings.