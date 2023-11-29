Защитник «Балтики» Сото: матч со «Спартаком» был самым странным в моей жизни

Чилийский защитник калининградской «Балтики» Гильермо Сото высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:2). Встреча прошла в условиях снегопада.

«Матч со «Спартаком» был самым странным в моей жизни. Температура была экстремальной. Я никогда не играл в подобных условиях, и это очень непросто. На поле сложнее передвигаться, тяжелее отдать пас, поэтому план игры может полностью измениться. Если быть честным, мне было некомфортно, с какой стороны ни посмотри. Но нужно привыкать, надо проделать это, хоть мы и зависим от погоды», — приводит слова Сото Metaratings.

«Спартак» одержал победу в матче с «Балтикой» благодаря забитым мячам Даниила Хлусевича и Квинси Промеса.