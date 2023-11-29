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«Оренбург» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Оренбург» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Оренбург» и московский «Спартак». Команды сыграют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
29 ноября 2023, среда. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук, Лайкин, Умяров, Мартинс, Игнатов, Бонгонда, Соболев.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сидоров, Хотулёв, Сиваков, Полуяхтов, Башич, Михайлов, Титков, Оганесян, Ковалёв, Куэро.

В матче первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Спартак» дома обыграл «Оренбург» со счётом 3:2. В составе красно-белых отличились Виктор Мозес и Даниил Хлусевич (дважды). За «Оренбург» голами отметились Дмитрий Воробьёв и Габриэль Флорентин.

«Спартак» занял первое место в группе D Пути РПЛ Кубка России, набрав 12 очков. «Оренбург» стал вторым в группе А, заработав 11 очков и уступив первую строчку ЦСКА (11).

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