Зеленов: календарь «Спартака» непростой. Но мы не жалуемся на обстоятельства

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался по поводу графика матчей красно-белых в конце ноября и начале декабря.

«Календарь такой, какой есть. Конечно, три выезда за неделю — непросто. Но мы не жалуемся на обстоятельства и не ищем оправданий. Имеем, что имеем», — передает слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

С 25 ноября по 3 декабря у «Спартака» три выездных матча — с «Балтикой» (2:0) в Российской Премьер-Лиге, «Оренбургом» (29 ноября) в Кубке России и «Ахматом» (3 декабря) в чемпионате. Игра красно-белых с оренбуржцами в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится сегодня, начало — в 16:00 по московскому времени. «Спартак» занял первое место в группе D Пути РПЛ Кубка России, набрав 12 очков. «Оренбург» стал вторым в группе А, заработав 11 очков и уступив первую строчку ЦСКА (11).