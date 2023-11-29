Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

На Криштиану Роналду подали в суд в США за продвижение криптовалютной биржи Binance

На Криштиану Роналду подали в суд в США за продвижение криптовалютной биржи Binance
Аудио-версия:
Комментарии

На португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду подали коллективный иск в Соединённых Штатах Америки из-за рекламы и продвижения криптовалютной биржи Binance. Об этом сообщает Cointelegraph.

По сведениям источника, в поданном в окружной суд США во Флориде иске утверждается, что биржа Binance при помощи Роналду «привлекла инвестиции в незарегистрированные ценные бумаги», из-за чего истцы понесли убытки. Кроме того, в иске указано, что Роналду знал или должен был знать «о продаже Binance незарегистрированных крипто-ценных бумаг», поскольку у него есть «инвестиционный опыт и обширные ресурсы для привлечения сторонних консультантов».

На основе этого истцы требуют полного возмещения ущерба и покрытия судебных расходов. Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра» зимой этого года. В нынешнем сезоне 38-летний португалец провёл 13 матчей в рамках саудовского чемпионата, забил 15 мячей и сделал семь результативных передач.

Материалы по теме
Криштиану Роналду высказался о женском футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android