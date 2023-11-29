На Криштиану Роналду подали в суд в США за продвижение криптовалютной биржи Binance

На португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду подали коллективный иск в Соединённых Штатах Америки из-за рекламы и продвижения криптовалютной биржи Binance. Об этом сообщает Cointelegraph.

По сведениям источника, в поданном в окружной суд США во Флориде иске утверждается, что биржа Binance при помощи Роналду «привлекла инвестиции в незарегистрированные ценные бумаги», из-за чего истцы понесли убытки. Кроме того, в иске указано, что Роналду знал или должен был знать «о продаже Binance незарегистрированных крипто-ценных бумаг», поскольку у него есть «инвестиционный опыт и обширные ресурсы для привлечения сторонних консультантов».

На основе этого истцы требуют полного возмещения ущерба и покрытия судебных расходов. Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра» зимой этого года. В нынешнем сезоне 38-летний португалец провёл 13 матчей в рамках саудовского чемпионата, забил 15 мячей и сделал семь результативных передач.