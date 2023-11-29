Абаскаль: в матче с «Оренбургом» ключевым моментом для нас будет адаптация к полю

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом». Встреча состоится сегодня, 29 ноября. Начало игры — в 16:00 мск.

«В Калининграде были определенные метеоусловия, которые очень сильно повлияли на игру, здесь тоже есть особенности — искусственное покрытие. Нам будет необходимо время, чтобы адаптироваться к этому. Постараемся сделать это как можно быстрее. У соперника этого не будет, они уже привыкли к своему полю, поэтому постараемся сделать всё, чтобы провести этот матч как можно лучше.

Как я говорил, в этом матче ключевым моментом для нас будет адаптация. Чем раньше удастся это сделать, тем быстрее мы подойдем к следующему этапу — постараться контролировать игру и направлять её в то русло, которое нам необходимо. Мы будем стараться одержать победу», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».