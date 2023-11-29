Иванов оценил номинацию игроков «Урала» Ишкова и Дмитриева на премию «Первая пятёрка»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на попадание футболистов екатеринбургской команды Ильи Ишкова и Игоря Дмитриева в номинацию на премию «Первая пятёрка» — 2023.

«Конечно, я не ожидал, что Ишков и Дмитриев будут номинированы на премию «Первая пятёрка». Оба игрока молодые, проводят свой первый год в РПЛ, поэтому и не ожидал. Для нас будет значимым событием, и очень приятно, если какой-то наш футболист выиграет награду. Но мне очень хотелось бы, чтобы ребята прогрессировали дальше. Они молодцы, доказали, что могут играть. Дай бог, чтобы ребята закрепились в стартовом составе и играли дальше», — приводит слова Иванова Metaratings.

В список номинантов на премию «Первая пятёрка» вошли 16 игроков из РПЛ: Виктор Александров («Пари НН»), Сергей Волков, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (оба — «Динамо»), Даниил Денисов («Спартак»), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба — «Урал»), Артём Карпукас («Локомотив»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Виктор Мелехин, Андрей Лангович, Кирилл Щетинин (все — «Ростов»), Ярослав Михайлов («Пари НН»/«Оренбург»), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба — «Крылья Советов»).