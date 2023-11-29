«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России

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Сегодня, 29 ноября, в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Ростов» и московский ПФК ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известные стартовые соствы команд.

Составы команд:

«Ростов»: Медведев, Терентьев, Прохин, Кирш, Игнатов, Лангович, Щетинин, Акбашев, Мохеби, Тугарев, Комличенко.

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Набабкин, Виллиан Роша, Мойзес, Гаич, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Давила, Заболотный.

Бригада арбитров на первый матч 1/4 финала Пути РПЛ «Ростов» – ЦСКА: главный судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Французов.

Стоит отметить, что ответный матч 1/4 финала состоится уже после зимнего перерыва, 12 марта 2024 года. Он пройдёт в Москве.