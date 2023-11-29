Давид Сильва рассказал, почему в своё время решил перейти в «Ман Сити», а не в «Реал»

Испанский полузащитник Давид Сильва, недавно завершивший карьеру, объяснил, почему он в 2010 году присоединился к «Манчестер Сити», а не к мадридскому «Реалу».

«Во-первых, в «Сити» делали очень серьёзную ставку на меня. Я почувствовал доверие и поддержку со стороны руководства уже после первого звонка из офиса «горожан».

Во-вторых, меня вдохновили их проект и амбиции клуба. Они заключались в том, чтобы стать одним из ведущих европейских грандов. И на сегодняшний день это действительно так», — приводит слова Сильвы As.

Сильва перешёл в «Манчестер Сити» из «Валенсии» в 2010 году за € 28,75 млн. На протяжении карьеры Сильва четыре раза выигрывал АПЛ, а также брал в Англии все национальные кубки. В составе «Валенсии» и «Реала Сосьедад» он по разу завоёвывал Кубок Испании. За сборную Испании Давид провёл 125 матчей, в которых отметился 35 голами. С «Фурия Роха» Сильва дважды стал чемпионом Европы и один раз выиграл чемпионат мира.