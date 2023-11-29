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«Милан» может уволить Пиоли, если команда не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

Наставник «Милана» Стефано Пиоли может покинуть пост главного тренера итальянской команды. Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, тренера могут уволить в случае вылета клуба из Лиги чемпионов. Подобная неудача ударит по бюджету итальянской команды — «Милан» недосчитается около € 160 млн.

Напомним, после пяти туров группового этапа «Милан» занимает в своей группе последнее место, набрав пять очков. В квартете с «россонери» выступают «ПСЖ», дортмундская «Боруссия» и «Ньюкасл». Отставание от идущего вторым «ПСЖ» — два очка. В последнем туре миланцы на выезде сразятся с «Ньюкаслом».

На данный момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 26 очков после 13 туров. Отставание от лидирующего «Интера» — шесть очков.