В «Динамо» оценили обоюдный трэш-ток перед матчем Кубка России с «Зенитом»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин оценил обоюдный трэш-ток перед первым матчем 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом», который пройдёт 29 ноября.

«Я не считаю, что «Зенит» перегнул с трэш-током перед матчем. Не скажу даже, что мы сильно следили. У каждого своя грань дозволенного. Если это не переходит на личности, то, наверное, это нормально», — приводит слова Гафина Sport24.

Напомним, «Динамо» анонсировало первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» мемом с тонущим мальчиком и надписью «поддержим динамовцев всей страной». Спустя некоторое время в телеграм-канале сине-бело-голубых появился пост с изображением жемчужины, предлагающим на неё нажать. В случае если пользователь сделает это, он увидит цифры 2458 и слова: «Вы опустились на дно». Скорее всего, это отсылка на известную в болельщицких кругах оскорбительную кричалку про «Динамо».