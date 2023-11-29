«Ростов» — ЦСКА: хозяевам удалось забить быстрый гол

В эти минуты в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются «Ростов» и московский ПФК ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На восьмой минуте матча защитник ЦСКА Кирилл Набабкин отправил мяч в свои ворота — 1:0 в пользу «Ростова».
Бригада арбитров на первый матч 1/4 финала Пути РПЛ «Ростов» – ЦСКА: главный судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Французов.
Стоит отметить, что ответный матч 1/4 финала состоится уже после зимнего перерыва, 12 марта 2024 года. Он пройдёт в Москве.
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