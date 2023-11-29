Червиченко: «Спартаку» повезло, что получили только один гол от «Оренбурга»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что красно-белым повезло в матче с «Оренбургом» (0:1), так как они могли пропустить больше.

«Результат не особо удивил. Раньше у всех были искусственные поля — на них тренировались и привыкали. А сейчас «Оренбург» всех ловит на этом нестандартном отскоке и пользуется преимуществом. Если бы был такой же снегопад, как в Калининграде, то у «Спартака» был бы шанс выравнять игру или склонить чашу весов в свою пользу, но этого не случилось.

«Оренбург» в целом играет неплохо. «Спартаку» повезло, что получили только один — как минимум два ещё должны были влетать. «Оренбург» смотрелся лучше, несмотря на то что у «Спартака» играл почти сильнейший состав. У Абаскаля есть над чем задуматься», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.