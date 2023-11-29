Спортдиректор «Оренбурга» ответил, почему команда играет в Кубке лучше, чем в РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, почему подопечные Давида Деограсии в Фонбет Кубке России выступают лучше, чем в Российской Премьер-Лиге.

«У нас есть внутренние сложности. Их надо разрешить. Доиграем чемпионат, внесём изменения, сделаем стабильную команду, которая будет играть так все игры, а не выборочно. Зимой планируется точечное усиление», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня, 29 ноября, «Оренбург» одержал победу над московским «Спартаком» со счётом 1:0 в рамках первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

В данный момент оренбуржцы находятся на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 14 очков в 16 играх.