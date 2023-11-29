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Спортдиректор «Оренбурга»: по Вере с «Локомотивом» есть определённые договорённости

Спортдиректор «Оренбурга»: по Вере с «Локомотивом» есть определённые договорённости
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о ситуации с вероятным переходом аргентинского полузащитника команды Лукаса Веры в московский «Локомотив».

«По Вере с «Локомотивом» есть определённые договорённости. Пока ничего официального не было», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее сообщалось, что 26-летний полузащитник «Оренбурга» близок к переходу в «Локомотив». Позднее в московском клубе подтвердили интерес к Лукасу Вере. По информации СМИ, сумма трансфера составит € 3 млн. Личный контракт с Верой уже согласован.

В «Оренбург» Вера перебрался летом 2022 года из аргентинского клуба «Ланус». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 15 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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