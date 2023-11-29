Абаскаль объяснил, почему Промес не сыграл в матче с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об отсутствии на поле форварда команды Квинси Промеса в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (0:1).

«У нас был непростой выезд на матч с «Балтикой». После этой игры у некоторых был простуда, перегруз и небольшие травмы. Надеюсь, все поправятся к предстоящей игре. Ребята нам очень нужны, сегодня нам их тоже не хватало.

У Квинси всегда большое желание выходить на поле и помогать команде. Но мы не могли рисковать им в этом матче. У него есть небольшой перегруз, поэтому такое решение», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В текущем сезоне Промес провёл за «Спартак» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и восемью результативными передачами.