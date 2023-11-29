«Ростов» — ЦСКА: армейцы сравняли счёт

В эти минуты в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются «Ростов» и московский ПФК ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На восьмой минуте матча защитник ЦСКА Кирилл Набабкин отправил мяч в свои ворота. Спустя 25 минут нападающий ЦСКА Антон Заболотный сравнял счёт, отличившись с передачи Аббосбека Файзуллаева. На табло ничья — 1:1.

На сегодняшнем матче работает следующая бригада арбитров: главный судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Французов.

Стоит отметить, что ответный матч 1/4 финала состоится уже после зимнего перерыва, 12 марта 2024 года. Он пройдёт в Москве.