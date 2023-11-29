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«Арсенал» — «Ланс»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00 мск

«Арсенал» — «Ланс»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 29 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся английский «Арсенал» и французский «Ланс». Игра состоится на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Начало матча — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Арсенал» — «Ланс».

Лига чемпионов . Группа B. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Ланс
Ланс, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После четырёх сыгранных матчей группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» является лидером группы B с девятью очками. «Ланс» после такого же количества сыгранных матчей располагается на третьей строчке с пятью очками. На втором месте находится ПСВ с пятью очками, а последнюю, четвёртую строчку занимает «Севилья», в активе которой два очка.

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