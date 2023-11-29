«Динамо» — «Зенит»: Карраскаль получил вторую жёлтую и оставил команду в меньшинстве

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Матч начался в 18:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 69-й минуте Хорхе Карраскаль отпустил от себя мяч и сыграл в подкате против Вильсона Изидора. Кукуян показал Хорхе вторую жёлтую карточку, хотя на повторе видно, что колумбиец играл в мяч.

В матче первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Динамо» на выезде победило «Зенит» со счётом 3:2. В составе бело-голубых отличились Константин Тюкавин (дважды) и Вячеслав Грулёв. За «Зенит» голом отметился Иван Сергеев, ещё один мяч был автоголом Фабиана Бальбуэны.

«Зенит» занял первое место в группе С Пути РПЛ Кубка России, набрав 14 очков. «Динамо» расположилось на второй строчке в группе D, заработав 11 очков и уступив первое место «Спартаку» (12).