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«Динамо» — «Зенит»: Карраскаль получил вторую жёлтую и оставил команду в меньшинстве

«Динамо» — «Зенит»: Карраскаль получил вторую жёлтую и оставил команду в меньшинстве
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В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Матч начался в 18:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 69-й минуте Хорхе Карраскаль отпустил от себя мяч и сыграл в подкате против Вильсона Изидора. Кукуян показал Хорхе вторую жёлтую карточку, хотя на повторе видно, что колумбиец играл в мяч.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
29 ноября 2023, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Смолов – 74'    
Удаления: Карраскаль – 69' / нет

В матче первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Динамо» на выезде победило «Зенит» со счётом 3:2. В составе бело-голубых отличились Константин Тюкавин (дважды) и Вячеслав Грулёв. За «Зенит» голом отметился Иван Сергеев, ещё один мяч был автоголом Фабиана Бальбуэны.

«Зенит» занял первое место в группе С Пути РПЛ Кубка России, набрав 14 очков. «Динамо» расположилось на второй строчке в группе D, заработав 11 очков и уступив первое место «Спартаку» (12).

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