«Реал» Мадрид — «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция игры начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 29 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся испанский «Реал» и итальянский «Наполи». Игра состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало матча — в 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Франсуа Летексье.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры между «Реалом» и «Наполи».
Лига чемпионов . Группа C. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент «Реал» набрал 12 очков в четырёх матчах группового этапа и занимает первое место в турнирной таблице группы C. «Наполи» с семью очками находится на второй строчке. «Брага» набрала три очка и занимает третье место, сохраняя шансы на выход из группы. Замыкает таблицу квартета «Унион Берлин» — одно очко.
Комментарии
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