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Арбитр Федотов: Кукуян не должен был удалять Карраскаля в игре с «Зенитом»

Арбитр Федотов: Кукуян не должен был удалять Карраскаля в игре с «Зенитом»
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Бывший арбитр МИР РПЛ Игорь Федотов заявил, что судья первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России Павел Кукуян не должен был удалять игрока «Динамо» Хорхе Карраскаля в игре с «Зенитом» (1:0).

«Ошибка Кукуяна – он не должен был удалять Карраскаля в игре с «Зенитом». Вторая жёлтая карточка должна быть железобетонной. Возможно, он увидел, что Карраскаль сделал действия на карточку. Но это ошибка, удаления не было. VAR вмешаться не мог, так как это вторая жёлтая. Для меня это даже нарушением назвать нельзя, надо было продолжить игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, на 69-й минуте Хорхе Карраскаль отпустил от себя мяч и сыграл в подкате против Вильсона Изидора. Кукуян показал Хорхе вторую жёлтую карточку, хотя на повторе видно, что колумбиец играл в мяч.

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