Член совдира «Динамо»: к троллингу «Зенита» никак не отношусь. Хорошего пути в Петербург

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин оценил обоюдный трэш-ток перед первым матчем 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Динамовцы одержали победу со счётом 1:0.

«Оскорбления от «Зенита» в качестве счётчика в телеграм-канале? Я никак не отношусь к этому троллингу. «Зениту» хорошего пути, хорошего возвращения в Санкт-Петербург. Пусть опередят метель. В трэш-токе есть границы, у всех разный культурный уровень. Но я не думаю, что в этом случае они были пересечены», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, «Динамо» анонсировало матч с «Зенитом» мемом с тонущим мальчиком и надписью «поддержим динамовцев всей страной». Спустя некоторое время в телеграм-канале сине-бело-голубых появился пост с изображением жемчужины, предлагающим на неё нажать. В случае если пользователь сделает это, он увидит цифры 2458 и слова: «Вы опустились на дно». Скорее всего, это отсылка на известную в болельщицких кругах оскорбительную кричалку про «Динамо».