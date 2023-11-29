Гендиректор «Динамо»: противостояние с «Зенитом» в соцсетях — промо по раскрутке матча

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о противостоянии пресс-служб бело-голубых и «Зенита» в преддверии первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0).

«Это договорённость между клубами по раскрутке промо матча. Думаю, что у нас хорошо получилось. Эту практику мы задействовали от медиафутбола. Надо работать ещё над шероховатостями, над ограничениями. Думаю, в целом матч был хорошо анонсирован. Не было ли перебора? Какие-то моменты мне показались за чертой.

Я знаю многих людей из «Зенита», многих поздравил. Думаю, у нас партнёрские отношения между клубами. Побеждать в принципе приятно, тем более сильные клубы. Дело здесь не в прошлой команде», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.