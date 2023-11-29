В «Динамо» ответили на вопрос, стоит ли возвращаться к системе «весна-осень»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, стоит ли возвращаться к системе «весна-осень».

«Стоит возвращаться к прошлой системе «весна-осень»? Сложный вопрос. В двух словах на него не ответишь. Есть свои плюсы и минусы. Переход сейчас обратно маловероятен и будет связан с большим количеством интересов, которые будут нарушены. Ближайшие годы, я уверен, будем играть по этой системе. Это вопрос не «Динамо», а РФС», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сегодня, 29 ноября, «Динамо» оказалось сильнее санкт-петербургского «Зенита» (1:0) в рамках первого матча четвертьфинала плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Единственный мяч на счету нападающего Фёдора Смолова.