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Гендиректор «Динамо»: хотели бы, чтобы фанаты пришли на Кубок. Их решение сохранять бойкот

Гендиректор «Динамо»: хотели бы, чтобы фанаты пришли на Кубок. Их решение сохранять бойкот
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о болельщиках команды, которые сохраняют бойкот.

«Нормально играть в конце ноября – начале января? А вам понравилась сегодняшняя игра? Вопросов нет. Зрителей пришло относительно? Для Москвы это много. Матч удался, несмотря на погоду. Болельщиков больше на матчах Кубка, чем на матчах чемпионата? Вы же знаете, в чём причина. Мы бы хотели, чтобы фанаты пришли. Мы с ними встречались и обсуждали, приглашали на матч с 2DROTS. Это их решение — сохранять бойкот. Мы с сожалением к этой ситуации относимся», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Болельщики многих клубов МИР Российской Премьер-Лиги объявили о бойкоте всех матчей в чемпионате, а также в Кубке России из-за введения карты болельщика.

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