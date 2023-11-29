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Семак: сложно представить, что будет в ответном матче с «Динамо». За недельку поговорим

Семак: сложно представить, что будет в ответном матче с «Динамо». За недельку поговорим
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями от первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором его команда на выезде уступила московскому «Динамо» (0:1).

«Зимний футбол. Обе команды старались играть осторожно, но у «Динамо» получилось добиться результата. Зимний футбол более осторожный. Больше простых действий, больше длинных передач. Мяч на морозе мёрзнет, у него появляются другие свойства. Элементы, связанные с передачами, не всегда приносят тот результат, который хотели бы игроки. В этом отношении футбол был больше зимним.

Сложно представить, что будет в ответном матче. Может, другая команда или другой тренер будет. Поживём — увидим. За недельку до ответного матча поговорим о нём», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

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