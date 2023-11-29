Иван Сергеев высказался о поражении «Зенита» в матче с «Динамо»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился эмоциями от первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором его команда на выезде уступила московскому «Динамо» (0:1).

«Хорошая вывеска была. Впереди ответный матч. Проигрываем «Динамо» второй раз подряд? Я бы не сказал, что это какая-то тенденция. Где-то не повезло, и они забили. У нас были шансы отыграться.

И кубок, и чемпионат важны. Сегодня была одна игра, а в воскресенье будет другая. Шансы пройти всегда большие. У нас все матчи и трофеи важны», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, ответный матч состоится в следующем году — 12 марта. Ранее о поражении своей команды в первом матче Кубка высказался главный тренер «Зенита» Сергей Семак.