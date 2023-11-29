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В «Динамо» объяснили большой перерыв между матчами с «Зенитом» в Кубке России

В «Динамо» объяснили большой перерыв между матчами с «Зенитом» в Кубке России
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о большом перерыве между двумя матчами 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом».

«Это вопрос не по формату турнира, а по календарю. Но так проголосовал исполком по этому вопросу. Да, наш клуб спрашивали, мы были за другой вариант, но решение принято, календарь составлен, и мы играем по такому календарю. С нашей точки зрения, у этого решения была аргументация, связанная с сезонностью, но, когда между двумя матчами одного раунда проходит несколько месяцев и трансферное окно, тогда на один матч может выйти одна команда, а на другой — совершенно другая. Наверное, это не совсем целостно. Но турнир проводит РФС, они приняли решение, а мы его исполняем», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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