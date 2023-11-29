Марио Фернандес сыграл за «Зенит» впервые с сентября из-за травмы

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес сыграл за команду в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (0:1) впервые с сентября.

Марио получил растяжение боковой связки колена в матче 10-го тура МИР РПЛ с «Оренбургом» (1:3). Сегодня, 29 ноября, в матче московским «Динамо» (0:1) защитник появился на поле на 80-й минуте, поменяв Вильсона Изидора.

Фернандес присоединился к «Зениту» нынешним летом и сыграл за команду 13 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился.

«Зенит» после 16 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги является лидером чемпионата с 33 очками. Ответный матч Кубка России с «Динамо» пройдёт 12 марта 2024 года в Санкт-Петербурге.