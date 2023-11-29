«Динамо» не проигрывает 10 матчей подряд

В среду, 29 ноября, московское «Динамо» в родных стенах одолело «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 1:0. Таким образом, бело-голубые не знают поражений уже на протяжении 10 матчей кряду.

В последний раз в официальном матче «Динамо» проигрывало в конце сентября. Это произошло во встрече чемпионата России со «Спартаком» — 0:1. На протяжении последующих 10 матчей бело-голубые обыгрывали такие команды, как «Зенит» (1:0), ЦСКА (3:2), «Оренбург» (2:0), «Пари НН» (2:1), «Урал» (2:1) и «Спартак» (3:0). Также подопечные Марцела Лички сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), «Факелом» (0:0), «Локомотивом» (0:0) и «Сочи» (3:3).

Свой следующий матч «Динамо» проведёт в понедельник, 4 декабря. Команда Лички дома встретится с казанским «Рубином» в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало игры — в 19:30 мск.