«Реал Сосьедад» — «РБ Зальцбург»: Захарян в стартовом составе на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 29 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся испанский «Реал Сосьедад» и австрийский «РБ Зальцбург». Игра состоится на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Начало матча — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Одриосола, Элустондо, Ле Норман, Тирни, Субименди, Туррьентес, Мендес, Захарян, Садик, Барренечеа.

«РБ Зальцбург»: Шлагер, Дедич, Пёнтковски, Павлович, Ульмер, Сучич, Бидструп, Форсон, Глух, Шимич, Конате.

После четырёх сыгранных матчей группового этапа Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» является лидером группы D с 10 очками. «РБ Зальцбург» после такого же количества сыгранных матчей располагается на третьей строчке с тремя очками. На втором месте находится «Интер» с 10 очками, а последнюю, четвёртую строчку занимает «Бенфика», которая не набрала очков.