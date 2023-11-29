Сёмин: «Динамо» очень хорошо играет. Они могут замахнуться на самые высокие места

Бывший главный тренер московского «Динамо» Юрий Сёмин высказался об успехах бело-голубых в текущем сезоне.

«Динамо в последних играх очень хорошо играет. Самое главное, что есть баланс. После своей атаки они не пропускают контратакующие действия. Закономерная победа «Динамо».

У «Динамо» хорошая обойма резервных игроков: сегодня выпустили Смолова — он сделал результативное действие. У них есть конкуренция в команде. «Динамо» может замахнуться на самые высокие места — чемпионат ещё не закончился», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков. Подопечные Марцела Лички не проигрывают на протяжении 10 матчей во всех турнирах.