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«Арсенал» — «Ланс»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«Арсенал» — «Ланс»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 29 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся английский «Арсенал» и французский «Ланс». Игра состоится на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Начало матча в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы:

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Зинченко, Эдегор, Райс, Хаверц, Сака, Жезус, Мартинелли.

«Ланс»: Самба, Гради, Дансо, Медина, Франковски, Айдара, Менди, Самед, Сотока, Томассон, Ваи.

Лига чемпионов . Группа B. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Ланс
Ланс, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После четырёх сыгранных матчей группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» является лидером группы B с девятью очками. «Ланс» после такого же количества сыгранных матчей располагается на третьей строчке с пятью очками. На втором месте находится ПСВ с пятью очками, а последнюю, четвёртую строчку занимает «Севилья», в активе которой два очка.

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