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Вратарь «Зенита» Адамов рассказал, чего не хватило команде в матче с «Динамо»

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов назвал причины поражения сине-бело-голубых в матче с московским «Динамо». Встреча прошла в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России и завершилась победой динамовцев со счётом 1:0.

«Создали не так много моментов, плюс потеряли концентрацию, играя в большинстве, пропустили необязательный гол», — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».

Напомним, единственный мяч в прошедшем матче забил нападающий «Динамо» Фёдор Смолов на 74-й минуте игры. Ему ассистировал камерунец Муми Нгамалё.

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

Ответная встреча между этими командами пройдёт 12 марта 2024 года.