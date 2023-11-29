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Тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему не ротировал состав на Кубок России

Тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему не ротировал состав на Кубок России
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:1) рассказал, почему не ротировал состав.

«Футболистам всё равно необходимо тренироваться. Мы же не могли не взять нашу основную команду с собой. А игра — лучшая тренировка, что и показал этот настоящий кубковый матч. Ротация всё же была, просто не в тех количествах. Да, поездка была дальняя, но хозяева находятся в таких же условиях», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

Напомним, ЦСКА забил два гола, однако один мяч в свои ворота занёс защитник армейцев Кирилл Набабкин, а нападающий Антон Заболотный сделал счёт равным. Ответная кубковая игра пройдёт 12 марта 2024 года.

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