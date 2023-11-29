«Реал» Мадрид — «Наполи»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 29 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся испанский «Реал» и итальянский «Наполи». Игра состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало матча — в 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Франсуа Летексье.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди, Кроос, Себальос, Вальверде, Беллингем, Диас, Родриго.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Рахмани, Натан, Жуан Жесус, Лоботка, Ангисса, Зелиньски, Кварацхелия, Политано, Симеоне.

На данный момент «Реал» набрал 12 очков в четырёх матчах группового этапа и занимает первое место в турнирной таблице группы C. «Наполи» с семью очками находится на второй строчке. «Брага» набрала три очка и занимает третье место, сохраняя шансы на выход из группы. Замыкает таблицу квартета «Унион Берлин» — одно очко.