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На матче «Динамо» — «Зенит» заметили фаната с шарфом «Спартака»

На матче «Динамо» — «Зенит» заметили фаната с шарфом «Спартака»
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На первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» — «Зенит» (1:0) заметили фаната с шарфом московского «Спартака», сообщает телеграм-канал Ofnews.

Фанат с шарфом красно-белых был замечен на секторе активных болельщиков «Динамо» и вместе с остальными кричал речёвку москвичей.

С 69-й минуты хозяева играли в меньшинстве, так как главный арбитр матча Павел Кукуян показал вторую жёлтую карточку Хорхе Карраскалю. Однако на повторе было видно, что футболист сыграл в мяч. Игра вдесятером не помешала команде Марцела Лички, и Фёдор Смолов через пять минут забил победный мяч.

Напомним, перед матчем пресс-служба московской команды выложила мем, где написала, что вся Россия будет за «Динамо» в кубковой игре с «Зенитом».

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