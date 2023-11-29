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Виллиан Роша — о замене в матче с «Ростовом»: почувствовал небольшой дискомфорт

Виллиан Роша — о замене в матче с «Ростовом»: почувствовал небольшой дискомфорт
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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:1) заявил, что попросил замену из-за небольшой травмы.

«Мы знали, что «Ростов» будет контролировать мяч с первых минут, а нам надо было противостоять этому. Могли немного лучше сыграть в начале, но считаю, что ничья — неплохой результат. Впереди ответная игра, в чемпионате ещё две встречи. На сборах нам надо хорошо поработать, чтобы стать сильнее.

Всем футболистам хочется играть. Тренер решает, кто выйдет на поле. Меня заменили, я немного устал, почувствовал небольшой дискомфорт. Надеюсь, что выйду на матч с «Ростовом» в чемпионате 3 декабря. Мог продолжить игру, но мог ухудшить состояние. Думал о команде, поэтому попросил замену», — приводит слова Роши «Матч ТВ».

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