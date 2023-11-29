Тренер ЦСКА Федотов высказался по поводу удаления Мойзеса в матче с «Ростовом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:1) высказался по поводу удаления игрока команды Мойзеса.

«За что дали красную карточку? За фол последней надежды, играл рукой. Я повтор момента не видел, но, на мой взгляд, были игроки, которые могли блокировать, как показалось арбитру, выход один в один. И там уже лишение явной возможности забить гол. Но это мнение тренера команды, у которой удалили игрока. Оно всегда отличается», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

Напомним, на 75-й минуте мяч попал в руку Мойзеса, однако рядом с бразильцем были партнёры по команде. Но главный судья матча Кирилл Левников после просмотра VAR удалил игрока красно-синих.