Немецкий арбитр Феликс Брих получил разрыв крестообразной связки в своём рекордном матче

Немецкий арбитр Феликс Брих получил разрыв крестообразной связки в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» — «Штутгарт» (1:2).

«Это так, как есть. Такова жизнь. Теперь я стою здесь и рад рекорду, однако с другой стороны, я расстроен», — приводит слова Бриха Sky Sports.

На 32-й минуте встречи немецкий судья оступился и получил серьёзную травму колена. Брих доработал первый тайм матча, после чего его заменил четвёртый арбитр встречи 28-летний Патрик Швенгерс, для которого эта игра стала дебютной.

Эта встреча стала для Феликса Бриха 344-й в Бундеслиге, тем самым арбитр повторил достижение Вольфганга Старка по количеству матчей в немецком чемпионате, которое было установлено в 2017 году.